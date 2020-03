Ljubljana, 3. marca - Dejan Židan je po današnji izvolitvi novega premierja Janeza Janše odstopil z mesta predsednika DZ. Napoved svojega odstopa je pred dnevi pospremil z oceno, da je to korektno, saj je nastala neka druga politična večina, ki mora imeti svojega predsednika DZ. To mesto je po kadrovskem razrezu koalicije SDS, SMC, NSi in DeSUS pripadlo SMC.