4. marec - svetovni dan inženirjev

Ljubljana, 4. marca - Danes je svetovni dan inženirjev. Dan, ki ga bodo po lanski odločitvi Unesca od letos naprej obeležili vsako leto 4. marca, je namenjen je izpostavljanju dosežkov inženirjev in izboljšanju zavedanja, da sta inženirstvo in tehnologija v središču modernega načina življenja in trajnostnega razvoja.