Celjani s Kielcami 21. in 28. marca

Celje, 3. marca - Celjski rokometaši, ki so si po šestih letih spet priborili nastop v izločilnem delu lige prvakov, bodo tekmi osmine finala s Kielcami igrali 21. in 28. marca. Iz celjskega kluba so danes sporočili, da je krovna evropska zveza potrdila datume tekem. V dvorani Zlatorog bo slovensko-poljski obračun na sporedu 21. marca ob 19. uri.