V Planici še brez strahu pred koronavirusom

Ljubljana, 3. marca - Smučarska zveza Slovenije in lokalni organizacijski komite se kljub epidemiji koronavirusa nemoteno pripravljata na izvedbo svetovnega prvenstva v smučarskih poletih, ki bo v Planici med 19. in 22. marcem. Kot so danes sporočili z zveze, bodo o morebitnih spremembah javnost obveščali sproti.