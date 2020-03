Raziskava: Mars se neprestano trese

Washington, 5. marca - Rdeči planet se neprestano trese, so nedavno sporočili znanstveniki, ko so razkrili meritve seizmološke aktivnosti Marsa. Te so zelo podobne tistim z Zemlje ali Lune. Več kot leto so z roverjem InSight ameriške vesoljske agencije Nasa zbirali podatke s površine Marsa in zabeležili več sto potresov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.