Prihodnja opozicija kritična do Janše in nekdanjih koalicijskih partneric

Ljubljana, 3. marca - Poslanci LMŠ, SD, Levice in SAB ne nameravajo podpreti kandidature prvaka SDS Janeza Janše za mandatarja, so napovedali, pri čemer so bili kritični predvsem do preteklih Janševih ravnanj, bodice pa so usmerjali tudi v dosedanje koalicijske partnerice. V SNS se o podpori Janši niso izrekli, se pa strinjajo z nekaterimi usmeritvami prihodnje vlade.