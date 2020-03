Novi koronavirus spreminja številne navade po svetu

Pariz, 3. marca - Ljudje po vsem svetu so zaradi novega koronovirusa, ki se hitro širi in je zahteval že več kot 3000 smrtnih žrtev, začeli spreminjati navade pri pozdravljanju, na delu, doma in pri verskih obredih, da bi zajezili okužbe. Rokovanje, objeme in poljube ob srečanju sta tako zamenjala pogled v oči in gesta z roko, poroča francoska tiskovna agencija AFP.