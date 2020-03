V Atriju ZRC Grošljev simpozij o letnih časih v starem veku

Ljubljana, 3. marca - V organizaciji Inštituta za arheologijo ZRC Sazu ter Društva za antične in humanistične študije se bo danes v Atriju ZRC začel tridnevni Grošljev simpozij. Posvetili so ga letnim časom in načinom, na katere so ljudje v starem, srednjem in deloma še v novem veku doživljali, sistematizirali in umetniško obravnavali mesece in letne čase.