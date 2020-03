Bliža se spomladanski teden restavracij

Ljubljana, 6. marca - Bliža se spomladanska različica tedna restavracij. Gurmani bodo lahko brbončice razvajali v 100 restavracijah in gostilnah, od tega v 13 novih. Rezervacije sprejemajo od danes dalje. Spomladanski teden restavracij bo sicer trajal od 20. do 29. marca, vse sodelujoče restavracije pa so predstavljene na spletni strani www.tedenrestavracij.si.