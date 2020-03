Borrell in Lenarčič v Ankaro na pogovore o sirskih beguncih

Bruselj/Ankara, 3. marca - Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell in evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič danes potujeta v Ankaro, kjer bosta s turškim političnim vrhom razpravljala o zaostrovanju razmer na severozahodu Sirije ter humanitarnih posledicah za civilno prebivalstvo in položaju sirskih beguncev v Turčiji, so sporočili pri Borrellu.