Županje v Rušah izmenjale svoje izkušnje

Ruše, 3. marca - V Sloveniji je med 212 župani 22 žensk. Na današnjem srečanju Kluba županj v okviru Skupnosti občin Slovenije v Rušah so izmenjale svoje izkušnje in poglede na aktualne probleme. V prvi vrsti so pogovor posvetile možnostim zagotavljanja primerne oskrbe starejših v svojih krajih.