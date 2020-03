Za OI v Tokiu sprejeti ustrezni ukrepi proti koronavirusu

Ljubljana, 3. marca - Mednarodni olimpijski komite v teh dneh razpravlja o ukrepih proti novemu koronavirusu. V ospredju so seveda olimpijske igre v Tokiu in ustrezni ukrepi za izvedbo iger. Oblasti na Japonskem zatrjujejo, da so ustrezni ukrepi že sprejeti, poroča nemška tiskovna agencija dpa.