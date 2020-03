Avstralska centralna banka znižala obrestno mero na rekordno nizko raven

Sydney, 3. marca - Avstralska centralna banka je danes zaradi širjenja koronavirusa znižala ključno obrestno mero na rekordno nizko raven in zagotovila, da je pripravljena na dodatno ukrepanje, v kolikor bi se to izkazalo za potrebno. V Evropski centralni banki (ECB) so podobno zagotovili, da so pripravljeni sprejeti "primerne in ciljne" ukrepe.