Podmladek SD poslancem simbolično nastavil ogledalo

Ljubljana, 3. marca - Podmladek stranke SD je pred današnjim glasovanjem DZ o kandidaturi predsednika SDS Janeza Janše za premierja poslancem simbolično nastavil ogledalo, ob katerem naj bi se ti vprašali o svojih preteklih dejanjih. "Ali so te zato izvolili državljani? So ti za to namenili mandat," je naštela podpredsednica Mladega foruma SD Daša Windischer.