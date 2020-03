Colorado do sedme zmage v nizu

Detroit, 3. marca - Moštvo Colorado Avalanche je na gostovanju pri zadnji ekipi severnoameriške hokejske lige NHL Detroit Red Wings z 2:1 in prišlo do sedme zmage v nizu. Na edini preostali tekmi večera med Nashville Predators in Edmonton Oilers pa so gledalci videli kar 11 zadetkov, z 8:3 so bili uspešnejši gostje iz Edmontona.