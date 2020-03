Monterrey, 2. marca - Slovenska teniška igralka Dalila Jakupović je na teniškem turnirju v mehiškem Monterreyju končala nastope v igri dvojic. Avstralki Eilen Perez in Storm Sanders sta nocoj ugnali Jakupovićevo in Američanko Kaitlyn Christian po uri in 14 minutah igre s 7:5 in 6:2.