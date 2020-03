Vse več ukinjenih letov v Italijo

London, 2. marca - Širjenje novega koronavirusa po Evropi vpliva tudi na letalski promet po stari celini. Tudi veliki letalski prevozniki zaradi manjšega povpraševanja odpovedujejo lete, zlasti v Italijo in iz nje. Med njimi so britanski British Airways, irski Ryanair in nemška Lufthansa. Virus bi lahko prihodke prevoznikov po svetu oklestil do 4,5 milijarde evrov.