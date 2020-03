Policija prijave kaznivih dejanj s petkovega shoda posredovala tožilstvu

Ljubljana, 2. marca - Policija je o prijavah kaznivih dejanj na petkovem javnem shodu Brez strahu - proti koaliciji sovraštva obvestila ljubljansko okrožno državno tožilstvo in mu posredovala prijave in zbrana obvestila, so sporočili s PU Ljubljana. Organizatorji shoda so ovadili neznanca, ki je pozival k uboju prvaka SDS Janeza Janše, in poslanca SDS Zvonka Černača.