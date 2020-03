Evropske borze z velikimi nihanji, evro in nafta precej dražja

London/Frankfurt/Pariz, 2. marca - Indeksi na osrednjih evropskih borzah so danes doživeli velika nihanja. Dan so začeli z visoko rastjo, ki pa jo je zaustavila ocena Centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni, ki je danes dvignil oceno tveganja za EU zaradi koronavirusa. Evro in nafta sta se v današnjem trgovanju precej podražila.