Slovenija še vedno brez potrjene okužbe z novim koronavirusom

Ljubljana, 2. marca - V Sloveniji še vedno ni potrjene okužbe z novim koronavirusom. Do danes do 18. ure so pristojni opravili 255 testiranj, vsa pa so bila negativna, je zapisano na spletnih straneh vlade. Prve primere okužbe z novim koronavirusom so sicer v minulih dneh potrdili tudi ob italijanski meji s Slovenijo, v Gorici, Trstu in Vidmu.