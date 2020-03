Petrovec z inštituta za mikrobiologijo: Testi za novi koronavirus pri nas enake kakovosti kot v drugje v Evropi

Ljubljana, 2. marca - Slovenija ima na voljo enake teste za novi koronavirus kot ostale evropske države, je danes zagotovil predstojnik ljubljanskega inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Miroslav Petrovec. "Špekulacije o tem, da primerov pri nas ni, ker bi imeli slabe teste, odločno zavračam. So čisto natolcevanje in dezinformiranje javnosti," je poudaril.