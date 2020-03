V Evropski zvezi novinarjev zaskrbljeni zaradi groženj novinarjem v Sloveniji

Ljubljana, 2. marca - V Evropski zvezi novinarjev (EFJ) so izrazili zaskrbljenost nad grožnjami in napadi, ki jih po njihovih navedbah doživljajo nekateri slovenski novinarji, ko npr. poročajo o madžarskem financiranju medijev, ki so blizu SDS. Menijo, da sta zato ogrožena svoboda izražanja in osebna varnost novinarjev.