DZ bo odločal o Janševem tretjem premierskem mandatu

Ljubljana, 3. marca - Državni zbor bo danes, dober mesec dni po padcu vlade Marjana Šarca, razpravljal in na tajnem glasovanju odločal o kandidatu za novega predsednika vlade Janezu Janši. SDS, SMC, NSi in DeSUS, ki so minuli teden podpisale koalicijsko pogodbo, javno obljubljajo dovolj glasov za Janševo izvolitev, s čimer bi mu podelile tretji premierski mandat.