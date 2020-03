Lukančičeva na sojenju nekdanjima vodilnima v Aha Muri s prstom pokazala na banke

Murska Sobota, 2. marca - Danes so na sojenju nekdanjima direktorjema Aha Mure Dušanu Gombocu in Lijani Kocbek, ker spomladi 2014 nista plačala 1,15 milijona evrov socialnih prispevkov za 1060 delavcev, zaslišali tudi nekdanjo lastnico Mojco Lukančič. Poudarjala je, da so vsi, od vodstva in delavcev do države verjeli v rešitev podjetja, a so jih na cedilu pustile banke.