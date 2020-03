Talibani napovedali nove napade na afganistanske sile

Kabul, 2. marca - Talibani so danes napovedali nove napade na afganistanske sile in tako končali delno prekinitev ognja, ki so jo razglasili pred podpisom mirovnega dogovora z ZDA, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Kmalu zatem je na nogometni tekmi na vzhodu Afganistana eksplodiral motor bomba, pri čemer so bili ubiti trije ljudje, 11 jih je bilo ranjenih.