V Avstriji začeli soditi nekdanjemu polkovniku, obtoženemu vohunjenja za Rusijo

Salzburg, 2. marca - Na deželnem sodišču v Salzburgu se je danes začelo sojenje nekdanjemu avstrijskemu polkovniku, ki je obtožen vohunjenja za Rusijo. Po navedbah preiskovalcev naj bi najmanj 25 let Moskvi izdajal državne in vojaške skrivnosti ter za to prejel 280.000 evrov. Upokojeni polkovnik obtožbe zanika, grozi pa mu do deset let zapora.