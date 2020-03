Ob dnevu civilne zaščite podelili priznanja

Brdo pri Kranju, 2. marca - Ob dnevu civilne zaščite so danes na Brdu pri Kranju slovesno podelili nagrade in priznanja na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Na slovesnosti je priznanja prejelo 33 posameznikov in organizacij, kipec civilne zaščite za življenjsko delo je prejel dolgoletni predsednik PGD Maribor Studenci Maks Lešnik.