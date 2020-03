Židan s pobudo prvakom strank bodoče opozicije za dogovor o sodelovanju

Ljubljana, 2. marca - Predsednik SD Dejan Židan je na vodje LMŠ, Levice in SAB naslovil pisno pobudo za dogovor o koordinaciji in načinu sodelovanja, ko bodo po predvidenem imenovanju vlade Janeza Janše v opoziciji. "Čas je, da se boji med strankami nove opozicije nekoliko potisnejo v ozadje in da iščemo način, kako bolje sodelovati," ugotavlja Židan.