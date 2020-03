Bruselj potrdil priporočilo za začetek pogajanj s Skopjem in Tirano

Bruselj, 2. marca - Evropska komisija je danes objavila poročili o napredku Severne Makedonije in Albanije, v katerih pričakovano potrjuje priporočilo, naj EU začne pristopna pogajanja z obema državama. Zdaj so na potezi članice unije, ki odločitve o tem oktobra lani niso sprejele zaradi nasprotovanja Francije, Nizozemske in Danske.