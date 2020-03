EU dvignila oceno tveganja zaradi koronavirusa na "zmerno do visoko"

Bruselj, 2. marca - Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) je danes dvignil oceno tveganja za EU zaradi novega koronavirusa z nizke do zmerne na zmerno do visoko. V odziv na širjenje novega virusa je Evropska komisija vzpostavila ekipo za odzivanje na koronavirus in zagnala novo spletno stran.