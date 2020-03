Na Ponikvi pri Šentjurju že cvetijo velikonočnice

Šentjur, 2. marca - V Boletini na Ponikvi pri Šentjurju so že vzcvetele zaščitene in redke velikonočnice, ki si jih obiskovalci že lahko ogledajo, med vikendom pa se odpravijo tudi na voden ogled. Člani Turistično-olepševalnega društva Ponikva so rastišče že zavarovali, ogradili in zaščitili, prav tako so poskrbeli za informativne table ter označevanje.