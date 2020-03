Lenarčič v meritve koncentracij črnega ogljika še nad Himalajo

Vipava, 2. marca - Rektor Univerze v Novi Gorici Danilo Zavrtanik ter slovenski letalec in okoljski raziskovalec Matevž Lenarčič sta danes v Vipavi podpisala dogovor o sodelovanju. Lenarčič se aprila letos podaja na okoljsko misijo v Indijo, Butan in Nepal, kjer bo meril koncentracije črnega ogljika nad indijsko podcelino in Himalajo, ki negativno vpliva na podnebje.