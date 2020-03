Umrl je konceptualni umetnik Ulay

Ljubljana, 2. marca - V 77. letu starosti je po hudi bolezni umrl Ulay, eden vidnejših sodobnih vizualnih umetnikov, ki se je v zgodovino umetnosti zapisal kot pionir body arta, performansa in polaroidne fotografije, poročajo mediji. Bil je nekdanji partner in sodelavec Marine Abramović, s katero sta med letoma 1976 in 1988 izvedla več deset radikalnih performansov.