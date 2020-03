AmCham Slovenija pozdravlja podpis koalicijske pogodbe in namero po oblikovanju vlade

Ljubljana, 2. marca - Ameriška gospodarska zbornica v Sloveniji (AmCham Slovenija) je pozdravila podpis koalicijske pogodbe in namero po oblikovanju vlade. Prepričani so, da so pred Slovenijo številni izzivi, ki jih je treba nasloviti, če želimo ohranjati visoko kakovost življenja in še izboljšati gospodarsko okolje.