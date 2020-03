Na Kopah to zimo za skoraj tretjino manj dnevnih gostov

Mislinja/Slovenj Gradec, 2. marca - Na smučišču Kope se soočajo z eno najslabših zimskih sezon v zadnjih 20 letih. Doslej so našteli 87 smučarskih dni in 47.500 smučarjev. Največji upad je pri dnevnih gostih, saj jih je za kar 30 odstotkov manj kot lani. Ob tem pa so stroški zasneževanja trikrat večji kot lansko sezono, je povedal direktor družbe Vabo Boštjan Paradiž.