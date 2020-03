V vipavskem Ciriusu se soočajo s prostorsko stisko

Vipava, 2. marca - V Centru za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje (Cirius) Vipava se v zadnjih letih soočajo z veliko prostorsko stisko. Stavbe, v katerih delajo z invalidnimi otroci, nekateri pa v njih tudi bivajo, so poleg tega stare in nefunkcionalne. O tem so varuha človekovih pravic Petra Svetino seznanili na njegovem današnjem obisku.