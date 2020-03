Grška policija nad migrante na meji s solzivcem

Atene/Sofija, 2. marca - Grške varnostne sile so danes ponovno uporabile solzivec in šok granate proti migrantom na turško-grški meji. Več sto migrantov je namreč pri kraju Kastanies na meji s Turčijo poskušalo prečkati mejo in na tak način vstopiti v Grčijo oziroma Evropsko unijo, poročanje grških medijev povzema nemška tiskovna agencija dpa.