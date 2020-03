Zdravniška zbornica zavrača očitke glede širjenja negotovosti in strahu

Ljubljana, 2. marca - Zdravniška zbornica Slovenije zavrača očitke nekaterih politikov in drugih posameznikov, da naj bi širila negotovost in strah v zvezi z novim koronavirusom. Ob tem v zbornici obžalujejo, če je zaradi pomanjkljive komunikacije prišlo do napačnega razumevanja njihovega delovanja. Naredili bodo vse, da bi pomagali pri zajezitvi širjenja virusa.