Mariborčanu zasegli heroin, tablete, gotovino in mačeto

Maribor/Rače, 2. marca - Na podlagi odredbe sodišča so policisti iz Rač v petek preiskali stanovanje 55-letnega moškega iz Maribora. Pri tem so zasegli 1070 tablet Lexaurin in Sanval ter deset paketov po 0,25 grama heroina, vse je bilo namenjeno preprodaji. Zasegli so tudi nekaj 100 evrov gotovine, ki naj bi jo dobil s preprodajo drog. Policisti ga bodo kazensko ovadili.