Večer: Zaradi ropov obsojeni Anže Jelen s pritožbo na višje sodišče

Celje, 2. marca - Velenjčan Anže Jelen, ki je bil novembra lani zaradi vpletenosti v štiri nasilne rope pri premožnejših družinah na Celjskem obsojen na enotno kazen 17 let in šest mesecev zapora, se je pritožil na višje sodišče. Višji sodniki bodo o pritožbi, ki so jo prejeli v začetku prejšnjega tedna, odločili predvidoma v treh mesecih, danes poroča časnik Večer.