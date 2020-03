Marca zaznamujemo mednarodni mesec ozaveščanja o raku debelega črevesa in danke

Ljubljana, 2. marca - Vsako leto v marcu zaznamujemo mednarodni mesec ozaveščanja o raku debelega črevesa in danke. Cilj je, da bi čim več ljudi spoznalo prednosti zgodnjega odkrivanja raka, kar omogoča presejalni program, ki že 11 let zelo uspešno deluje tudi v Sloveniji, so sporočili iz Združenja EuropaColon Slovenija.