Večer o več desettisočih prebežnikih, ki iz Turčije želijo v Evropo (2. 3.)

Maribor, 1. marca - Vojislav Bercko v komentarju Vrata piše o na desettisočih obupanih ljudeh, ki so se pognali proti turški zahodni meji, potem ko je turški predsednik Recep Tayyip Erdogan sporočil, da so odprli vrata. A kot dodaja, jim ni povedal, da je Evropa svoja vrata zaloputnila in zaklenila.