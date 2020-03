Novi koronavirus dosegel mejo s Slovenijo

pripravila Sara Erjavec Tekavec

Ljubljana/Washington/Trst/Teheran, 1. marca - Prve primere okužbe z novim koronavirusom so ta konec tedna potrdili tudi ob meji s Slovenijo, v Gorici, Trstu in Vidmu. V Sloveniji zaenkrat okužbe še niso potrdili, opravili pa so več kot 200 testov. Število okužb po svetu še naprej raste, Italija pa ostaja glavno žarišče v Evropi.