Kožul v finalu DP ugnal Jorgića

Rakek, 1. marca - Na Rakeku so se namiznoteniški igralci merili za državne naslove. V središču pozornosti je bilo tekmovanje v moški konkurenci, kjer sta ob odsotnosti Bojana Tokića do finala po pričakovanju prišla Darko Jorgić in Deni Kožul, nekoliko presenetljivo pa se je do svojega drugega naslova dokopal Kožul, ki je reprezentančnega kolega ugnal s 4:3.