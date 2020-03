Po porazu Zagreba Celjani po dolgem času v izločilnih bojih lige prvakov

Ljubljana, 1. marca - Rokometaši Celja Pivovarne Laško bodo prvič po letu 2014 zaigrali v izločilnih bojih lige prvakov. Celjani, ki so že v sredo v zadnjem krogu skupinskega dela tekmovanja izgubili na gostovanju v Flensburgu (26:29), so z nestrpnostjo čakali razplet današnjega dvoboja v skupini A med PSG in Zagrebom. Ta se je končal po njihovih željah.