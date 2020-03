Dvoršakovi opomin zaradi brisače, Kuharičevi pa zaradi žepa

Vroclav, 1. marca - Slovenska ženska reprezentanca je na letošnjem strelskem evropskem prvenstvu v Vroclavu osvojila osmo mesto na ekipni tekmi z zračno puško. Živa Dvoršak, Klavdija Jerovšek in Urška Kuharič so v četrtfinalu zadele 622,4 kroga in si niso izborile večerni tekmi za zlato oziroma bronasto kolajno.