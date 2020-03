Organizatorji petkovega shoda v Ljubljani ovadili neznanca, ki je pozival k uboju Janše

Ljubljana, 1. marca - Organizatorji petkovega shoda Brez strahu - proti koaliciji sovraštva so kazensko ovadili neznanca, ki je na shodu pozival k uboju kandidata za predsednika vlade Janeza Janše. Kot so zapisali, ravnanje neznanca razumejo kot sovražni govor. Kazensko so ovadili tudi poslanca SDS Zvonka Černača.