Norvežani dobili tesen obračun štafet v Lahtiju

Lahti, 1. marca - Norveški smučarski tekači so v zelo izenačenem obračunu zmagali v štafetnem teku na 4 x 7,5 km za svetovni pokal v Lahtiju. Paal Golberg, Hans Christer Holund, Sjur Roethe in Johannes Hoesflot Klaebo so za 1,2 sekunde ugnali švicarsko četverico, tretja z 1,7 sekunde zaostanka je bila prva ruska postava, četrta pa Italija z 2,4 sekunde zaostanka.