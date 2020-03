Norvežanke dobile štafetni tek v Lahtiju

Lahti, 1. marca - Norveške smučarske tekačice so prepričljivo zmagale v štafetnem teku na 4 x 5 km za svetovni pokal v Lahtiju. Tiril Udnes Weng, Ingvild Flugstad Oestberg, vodilna v posamičnem seštevku Therese Johaug in Heidi Weng so bile v cilju 30,3 sekunde pred prvo finsko zasedbo, tretja med devetimi ekipami je bila Norveška z minuto in 55,2 sekundi zaostanka.