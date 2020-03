Kralji zmagali po podaljšku, Kopitar asistiral za izenačenje

Los Angeles, 1. marca - Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL prišli do 24 zmage v sezoni za 54 točko. Kralji so v domači dvorani Staples Center po podaljšku premagali gostujočo zasedbo iz New Jerseyja Devils z 2:1. Odločilni zadetek je zadel Adrian Kempe. Slovenski as Anže Kopitar je bil podajalec pri golu Dustina Browna za izenačenje 1:1.